Воробьев заявил об отсутствии повреждений после падения БПЛА в Подмосковье

Глава Подмосковья Воробьев заявил об отсутствии повреждений после падения БПЛА в Коломне

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отсутствии повреждений после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городском округе Коломна. Его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

Подмосковный глава уточнил, что все произошло вблизи деревни Губастово. Воробьев допустил, что целью атаки дрона мог быть объект гражданской инфраструктуры. По его словам, жертв удалось избежать.

«ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», — написал губернатор.

О происшествии с беспилотником в Московской области стало известно во вторник, 28 февраля. По данным Telegram-канала Mash, БПЛА упал в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск» неподалеку от Коломны.

Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения радиоэлектронной борьбы подавили украинские БПЛА в Краснодарском крае и Адыгее. В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ потеряли управление и отклонились от заданной траектории.