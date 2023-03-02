В Харьковской области назвали обстановку вокруг Купянска накаленной

Глава Харьковской администрации Ганчев назвал обстановку вокруг Купянска накаленной

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал обстановку вокруг Купянска накаленной, при этом российские военные притесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Его слова передает РИА Новости.

«Обстановка вокруг Купянска и района накалена, идут бои, российская армия все больше притесняет противника», — заявил он. Ганчев подчеркнул, что военные ВСУ организуют огневые позиции везде, где придется. При этом, по его словам, судьба населения и города украинских бойцов не волнует.

Ранее он рассказал, что киевские власти насильственно эвакуируют население из Купянска под видом спасательной операции. Как утверждает глава администрации Харьковской области, опустевшие квартиры и дома отдают в распоряжение военнослужащих ВСУ.

2 марта администрация Купянска объявила эвакуацию некоторых категорий населения, в том числе детей и маломобильных жителей. Такое решение украинские власти приняли еще 27 февраля. Они объяснили его «нестабильной ситуацией в области безопасности».