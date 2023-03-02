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16:53, 2 марта 2023Бывший СССР

В Харьковской области назвали обстановку вокруг Купянска накаленной

Глава Харьковской администрации Ганчев назвал обстановку вокруг Купянска накаленной

Фото: Vadim Ghirda / АР

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал обстановку вокруг Купянска накаленной, при этом российские военные притесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Его слова передает РИА Новости.

«Обстановка вокруг Купянска и района накалена, идут бои, российская армия все больше притесняет противника», — заявил он. Ганчев подчеркнул, что военные ВСУ организуют огневые позиции везде, где придется. При этом, по его словам, судьба населения и города украинских бойцов не волнует.

Ранее он рассказал, что киевские власти насильственно эвакуируют население из Купянска под видом спасательной операции. Как утверждает глава администрации Харьковской области, опустевшие квартиры и дома отдают в распоряжение военнослужащих ВСУ.

2 марта администрация Купянска объявила эвакуацию некоторых категорий населения, в том числе детей и маломобильных жителей. Такое решение украинские власти приняли еще 27 февраля. Они объяснили его «нестабильной ситуацией в области безопасности».

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Кристина Есикова
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