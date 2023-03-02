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14:47, 2 марта 2023Мир

Лавров объяснил обнародование резюме вместо декларации встречи глав МИД G20

Лавров: эмоциональные заявления западных коллег стали причиной блокировки декларации G20

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Эмоциональные заявления западных коллег стали причиной блокировки итоговой декларации встречи глав МИД G20. Такое объяснение публикации резюме вместо декларации дал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«И все это, конечно, делалось в ущерб нормальному обсуждению тех проблем, которые реально стоят на повестке дня "группы двадцати". Результаты дискуссии будут изложенные в резюме, с которым выступит уже индийское председательство. Надеюсь, они объективно отразят состоявшийся обмен мнениями», — заявил он.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что главы МИД государств-членов «Большой двадцатки» (G20) в ходе саммита в Дели пришли к консенсусу по многим вопросам. Он подчеркнул, что по итогам саммита были приняты документы, подтверждающие достижение соглашения. Речь идет о резюме председателя и итоговом документе.

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Виктория Кондратьева
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