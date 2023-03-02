Моди заявил о консенсусе глав МИД G20 по многим вопросам

Премьер Индии Моди заявил, что главы МИД G20 пришли к консенсусу по многим вопросам

Главы МИД государств-членов «Большой двадцатки» (G20) в ходе саммита в Дели пришли к консенсусу по многим вопросам. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает Reuters.

«Мы согласовали общую позицию, согласно которой "Группа двадцати" пришла к консенсусу по многим важным вопросам», — рассказал глава индийского правительства. Он подчеркнул, что по итогам саммита были приняты документы, подтверждающие достижение соглашения. Речь идет о резюме председателя и итоговом документе.

Ранее Моди признал, что «Группа двадцати» (G20) не достигает основных целей глобального урегулирования, предотвращения войн и содействия международному сотрудничеству по общим вопросам. Он указал на провал G20 в урегулировании глобальной напряженности.