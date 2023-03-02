Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:50, 2 марта 2023Мир

Моди признал провал G20 в урегулировании глобальной напряженности

Премьер Индии Моди признал провал G20 в урегулировании глобальной напряженности
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

«Группа двадцати» (G20) не достигает основных целей глобального урегулирования, предотвращения войн и содействия международному сотрудничеству по общим вопросам. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает The Wall Street Journal.

Политик признал провал G20 в урегулировании глобальной напряженности. «Вы встречаетесь во время глубоких глобальных разногласий. Вполне естественно, что на ваши дискуссии влияет геополитическая напряженность дня. У всех нас есть свои позиции и свои взгляды на то, как эта напряженность должна быть разрешена», — отметил Моди.

Ранее в преддверии саммита стран «Большой двадцатки» (G20) представители России, Индии и Китая попытались прийти к консенсусу относительно того, как называть специальную военную операцию (СВО) на Украине в официальных документах. На встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20, прошедшей в выходные, к согласию так и не пришли. Это вынудило Индию опубликовать резюме председателя саммита вместо традиционного совместного коммюнике. Россия и Китай при этом отказались от формулировки «война», заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила об операции по ликвидации украинских диверсантов в Брянской области
Лавров захотел съездить в Латинскую Америку
В России убившая собаку тигрица затаилась под верандой жилого дома
Лавров допустил перемирие с Украиной при посредничестве Индии
Названа дата старта продаж автомобилей «Москвич 3»
В Швеции обрадовались отсутствию российских лыжников на чемпионате мира
Российские подростки убили семью ради общения друг с другом и получили срок
В Молдавии захотели сменить название языка на румынский
МАГАТЭ оценит вероятность ядерной угрозы на Украине
Глава МИД Германии предостерегла Китай от поставок оружия России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.