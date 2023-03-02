Премьер Индии Моди признал провал G20 в урегулировании глобальной напряженности

«Группа двадцати» (G20) не достигает основных целей глобального урегулирования, предотвращения войн и содействия международному сотрудничеству по общим вопросам. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает The Wall Street Journal.

Политик признал провал G20 в урегулировании глобальной напряженности. «Вы встречаетесь во время глубоких глобальных разногласий. Вполне естественно, что на ваши дискуссии влияет геополитическая напряженность дня. У всех нас есть свои позиции и свои взгляды на то, как эта напряженность должна быть разрешена», — отметил Моди.

Ранее в преддверии саммита стран «Большой двадцатки» (G20) представители России, Индии и Китая попытались прийти к консенсусу относительно того, как называть специальную военную операцию (СВО) на Украине в официальных документах. На встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20, прошедшей в выходные, к согласию так и не пришли. Это вынудило Индию опубликовать резюме председателя саммита вместо традиционного совместного коммюнике. Россия и Китай при этом отказались от формулировки «война», заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.