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14:11, 2 марта 2023Мир

Лавров захотел съездить в Латинскую Америку

Глава МИД России Лавров рассмотрел возможность поездки в Латинскую Америку

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров рассмотрел возможность поездки в ряд стран Латинской Америки. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшее время мы рассчитываем осуществить поездку в ряд стран Латинской Америки», — сказал дипломат на брифинге по итогам заседания министров иностранных дел стран-участниц «Группы двадцати» (G20) в индийском Нью-Дели.

В конце января Лавров обвинил западные СМИ в попытке исказить сведения о его поездке по странам Африки. По словам дипломата, некоторые представители СМИ пытались освещать визиты «извращенно, искаженно, воспроизводя ту картинку, которую пытаются рисовать американские и европейские медиа».

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Глеб Бажуткин
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