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07:43, 27 января 2023Мир

Лавров обвинил западные СМИ в искаженном освещении его поездки в Африку

Глава МИД России Лавров обвинил западные СМИ в искаженном освещении его поездки в Африку

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западные СМИ в попытке исказить сведения о его поездке по странам Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, в Южноафриканской Республике (ЮАР), в Анголе и в Эсватини присутствовали журналисты, представляющие интересы Запада.

Некоторые представители СМИ пытались освещать визиты «извращенно, искаженно, воспроизводя ту картинку, которую пытаются рисовать американские и европейские медиа», подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД обвинил США и страны Европы в желании восстановить колониальную зависимость Африки. Он обратил внимание на то, что западные делегации регулярно появляются в африканских государствах и требуют от них не сотрудничать с Россией, «не выбиваться из общей дисциплины, под которой они, Запад, понимают восстановление колониальной зависимости, по большому счету, но уже в новом виде».

Марина Совина
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