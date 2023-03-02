США опровергли передачу данных Украине для нанесения ударов по России

Пентагон назвал нонсенсом утверждения о передаче данных Киеву для нанесения ударов по РФ

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер опроверг передачу данных Украине для нанесения ударов по объектам на территории России. Его слова передает РИА Новости.

Райдер назвал утверждения о том, что США передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по российским объектам нонсенсом. Он подчеркнул, что Вашингтон не находится в состоянии войны с Москвой и «не ищет этой войны». По его словам, усилия американской стороны сфокусированы «исключительно на оказании поддержки Украине в ее самообороне».

Ранее министр армии США Кристин Вормут заявила, что конфликт на Украине оказался более затяжным, чем можно было предположить. Однако он может закончиться в ближайшую пару лет, добавила она.