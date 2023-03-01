Министр армии США понадеялась на «саморазрешение» украинского конфликта

Министр армии США Вормут: конфликт на Украине разрешится сам по себе в течение двух лет

Конфликт на Украине оказался более затяжным, чем можно было предположить, однако он может закончиться в ближайшие пару лет. Об этом заявил министр армии США Кристин Вормут, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает РИА Новости.

Вормут выразила надежду на «саморазрешение» украинского кризиса. «Я, однако, думаю, что война на Украине саморазрешится в следующий год или два», — сказала она.

Ранее в США спрогнозировали исход украинского конфликта. По мнению американских аналитиков, кризис на Украине может длиться годы, а переговорный процесс будет хрупким и зависимым от вмешательства третьей стороны. Отмечается, что любое завершение конфликта будет непрочным и за ним в любой момент может последовать возобновление горячей фазы противостояния, «особенно если нынешняя волна боевых действий утихнет из-за преждевременного прекращения огня, когда ни один из фундаментальных вопросов не решен».