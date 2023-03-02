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14:50, 2 марта 2023Бывший СССР

В Литве поддержали введение ответственности за цветы у российского танка

Депутат Литвы Лопата поддержал уголовную ответственность за цветы у российского танка

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

В Литве поддержали введение уголовной ответственности за возложение цветов у российского танка в центре Вильнюса. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

По словам депутата Сейма Литвы, представителя «Движения либералов» Раймундаса Лопаты, акции у танка показывают, что в Литве есть «нелояльные стране и ее целям» люди. «Конечно, это вопрос национальной безопасности. Я не думаю, что это следует игнорировать. Это должно быть наказано (...). По сути, это военная пропаганда. Есть свобода слова, но мы должны понимать, что мы находимся в состоянии войны», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что литовская полиция начала расследование по фактам возложения цветов и драки возле выставленного в Вильнюсе российского танка. По словам очевидцев, к привезенной с Украины технике на автомобиле подъехали несколько человек, после чего возложили к танку красные гвоздики и зажгли рядом свечу. Также сообщалось о перепалке между двумя мужчинами из-за возложенных цветов на Кафедральной площади.

24 февраля в центре Берлина проукраинские активисты установили подбитый ржавый танк Т-72, дуло которого было направлено в сторону посольства России. Позднее жители Берлина возложили к нему цветы. По мнению российских дипломатов, акция активистов оказалась провокацией и «не встретила понимания, поддержки и сочувствия германских граждан».

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Варвара Кошечкина
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