Постный майонез назвали опасным для некоторых людей

Диетолог Дианова: постный майонез вреден для людей, страдающих панкреатитом

Для некоторых людей постный майонез опаснее, чем классический, рассказала гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова. Вред этого соуса она назвала в беседе с News.ru.

Диетолог указала, что и обычный майонез является достаточно жирной и вредной добавкой к еде. «А постный майонез из-за большего содержания крахмала оказывает гораздо более губительное влияние на людей, страдающих панкреатитом, болезнями печени», — предостерегла она.

Кроме того, добавила Дианова, постный майонез опасен для людей с удаленным желчным пузырем.

Ранее диетолог Лиза Янг рассказала, какая еда мешает похудеть. По ее словам, для избавления от висцерального жира необходимо отказаться от мороженого, жареных и некоторых других продуктов.