Диетолог призвала отказаться от некоторых продуктов для избавления от жира
Для избавления от висцерального жира необходимо отказаться от мороженого, жареных и некоторых других продуктов, призвала диетолог Лиза Янг. В статье для Eat This Not Tnat! она рассказала, какая еда мешает похудеть.
Рафинированные углеводы
Первым делом Янг предлагает не есть белого хлеба, макарон и риса. Эти продукты богаты углеводами, повышающими уровень сахара в крови. К тому же они не несут пользы для организма, так как после обработки утеряли клетчатку и другие питательные вещества.
Обработанное мясо
Обработанное мясо — сосиски, бекон, колбасы — мешает худеть. Ингредиенты в этих продуктах не приносят пользы для здоровья, объяснила Янг. Они подвергаются копчению, консервированию и содержат много соли. Также в них добавляют химические консерванты.
Потребление переработанного мяса способствует увеличению жира на животе и повышает риск развития рака
Жареная еда
Янг добавила, что жареные продукты (яичные рулетики, картофель фри, луковые кольца, жареный цыпленок) полны вредных жиров. «Жареные продукты очень калорийны, что ведет к ожирению. Жареная пища превращается в сахар в организме и откладывается в виде висцерального жира в области живота и вокруг него», — пояснила диетолог.
Мороженое
Отказ от мороженого может показаться трудным, особенно для сладкоежек, считает специалистка, однако этот продукт содержит много сахара, вредных жиров и калорий, которые способствуют увеличению количества жира. Кроме того, мороженое содержит искусственные ароматизаторы, подсластители и консерванты, резюмировала Янг.
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