Диетолог призвала отказаться от некоторых продуктов для избавления от жира

Диетолог Янг призвала не есть жареное и мороженое для избавления от висцерального жира

Для избавления от висцерального жира необходимо отказаться от мороженого, жареных и некоторых других продуктов, призвала диетолог Лиза Янг. В статье для Eat This Not Tnat! она рассказала, какая еда мешает похудеть.

Рафинированные углеводы

Первым делом Янг предлагает не есть белого хлеба, макарон и риса. Эти продукты богаты углеводами, повышающими уровень сахара в крови. К тому же они не несут пользы для организма, так как после обработки утеряли клетчатку и другие питательные вещества.

Обработанное мясо

Обработанное мясо — сосиски, бекон, колбасы — мешает худеть. Ингредиенты в этих продуктах не приносят пользы для здоровья, объяснила Янг. Они подвергаются копчению, консервированию и содержат много соли. Также в них добавляют химические консерванты.

Потребление переработанного мяса способствует увеличению жира на животе и повышает риск развития рака Лиза Янг диетолог

Жареная еда

Янг добавила, что жареные продукты (яичные рулетики, картофель фри, луковые кольца, жареный цыпленок) полны вредных жиров. «Жареные продукты очень калорийны, что ведет к ожирению. Жареная пища превращается в сахар в организме и откладывается в виде висцерального жира в области живота и вокруг него», — пояснила диетолог.

Мороженое

Отказ от мороженого может показаться трудным, особенно для сладкоежек, считает специалистка, однако этот продукт содержит много сахара, вредных жиров и калорий, которые способствуют увеличению количества жира. Кроме того, мороженое содержит искусственные ароматизаторы, подсластители и консерванты, резюмировала Янг.

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