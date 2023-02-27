Диетолог назвала самый полезный для пожилых людей хлеб

Диетолог Маргарита Королева призвала пожилых людей есть цельнозерновой хлеб

Пожилым людям необходимо есть цельнозерновой хлеб, заявила диетолог Маргарита Королева. Ее слова приводит издание «Москва 24».

Цельнозерновой хлеб, по ее словам, является самым полезным для пожилых людей за счет содержания большого количества волокон, положительно влияющих на работу кишечника. Королева добавила, что клетчатка помогает наладить пищеварение и избавляет от запоров.

Диетолог пояснила, что цельнозерновой хлеб содержит витамины группы B. Они необходимы для иммунитета, поддержания нервной системы и обмена веществ. Так, витамин B6 влияет на построение гормонов щитовидной железы.

Однако Королева предупредила, что даже полезный хлеб нужно есть в меру. «Мякиш белого хлеба липкий и нарушает работу кишечника. Приводит к цементированию мелких ворсинок тонкого кишечника, выключая его из функций усвоения питательных компонентов и работы пищеварительной системы», — предупредила она.

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