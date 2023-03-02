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21:53, 2 марта 2023Россия

Медведев указал на признаки вовлечения НАТО в военный конфликт

Медведев: западные аналитики увидели в помощи НАТО Киеву вовлечение в военный конфликт
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что указал на признаки вовлечения НАТО в военный конфликт. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, аналитики признали, что когда специалисты НАТО обучают украинских военных боевому применению их военной техники, это может рассматриваться как прямое вовлечение альянса в военный конфликт на стороне Киева. «Еще с 20-х годов прошлого века устоялось понимание того, что страну можно признать участником боевых действий, если кроме снабжения вооружением она проводит обучение личного состава обращению с ним», — напомнил зампред.

По его словам, именно это сейчас и происходит: канадские и немецкие инструкторы на территории Евросоюза уже учат украинцев обращаться с танками.

Также Дмитрий Медведев прокомментировал диверсию в Брянской области и указал западным странам на то, что они поддерживают террористов.

2 марта украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию села Любечане в Брянской области. Злоумышленники обстреляли автомобиль с местными жителями, в результате чего погиб находившийся за рулем местный житель, а также был ранен десятилетний мальчик.

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Екатерина Подвигина
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