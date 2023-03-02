Злоумышленники обстреляли магазин семьи жены Месси и оставили игроку послание

TN: злоумышленники обстреляли магазин семьи жены Месси и написали, что ждут футболиста

Двое злоумышленников на мотоцикле обстреляли супермаркет, принадлежавший семье жены нападающего ПСЖ Лионеля Месси Антонеллы Рокуццо в аргентинском Росарио. Об этом сообщает телеканал TN.

По информации телеканала, инцидент произошел в ночь с первого на второе марта. Отмечается, что никто не пострадал, так как магазин был закрыт. На месте преступления злоумышленники оставили послание для футболиста. «Месси, мы тебя ждем. [Мэр города Пабло] Хавкин — наркоторговец, он о тебе не позаботится», — написано в записке.

Месси и Рокуццо родились и выросли в Росарио. В июле 2017 года они поженились в родном городе. Супруги воспитывают троих детей.

Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» форвард восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Аргентины футболист выиграл чемпионат мира в 2022 году.