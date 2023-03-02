Хинштейн показал мины украинских диверсантов в Брянской области
Депутат Госдумы Александр Хинштейн показал одну из мин, оставленных украинскими диверсантами в районе села Сушаны Брянской области. Фото он опубликовал в своем Telegram-канале.
На изображении видна лежащая на земле немецкая восьмикиллограмовая противотанковая мина DM31 (Panzerabwehrverlegemine DM31), используемая НАТО. По информации из открытых источников, она оснащена магнитным взрывателем и при контакте с днищем танка выстреливает кумулятивную струю. Также мина может сработать от магнитного поля, создаваемого металлом, имеющимся при военнослужащем, или при приближении миноискателя.
В мае 2022 года сообщалось, что эти мины были поставлены Киеву напрямую со складов бундесвера.
Ранее Хинштейн сообщил, что на мине украинских диверсантов в Брянской области подорвалась машина Росгвардии. Легкие осколочные ранения получили четыре человека — трое сотрудников Брянского СОБР и взрывотехник ОМОН. Их жизни ничто не угрожает.