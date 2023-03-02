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23:50, 2 марта 2023Силовые структуры

Хинштейн показал мины украинских диверсантов в Брянской области

Хинштейн показал мину НАТО, на которой подорвалась машина Росгвардии в Брянской области

Фото: Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн показал одну из мин, оставленных украинскими диверсантами в районе села Сушаны Брянской области. Фото он опубликовал в своем Telegram-канале.

На изображении видна лежащая на земле немецкая восьмикиллограмовая противотанковая мина DM31 (Panzerabwehrverlegemine DM31), используемая НАТО. По информации из открытых источников, она оснащена магнитным взрывателем и при контакте с днищем танка выстреливает кумулятивную струю. Также мина может сработать от магнитного поля, создаваемого металлом, имеющимся при военнослужащем, или при приближении миноискателя.

В мае 2022 года сообщалось, что эти мины были поставлены Киеву напрямую со складов бундесвера.

Ранее Хинштейн сообщил, что на мине украинских диверсантов в Брянской области подорвалась машина Росгвардии. Легкие осколочные ранения получили четыре человека — трое сотрудников Брянского СОБР и взрывотехник ОМОН. Их жизни ничто не угрожает.

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Марина Совина
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