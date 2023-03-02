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18:05, 2 марта 2023Бывший СССР

Депутаты подрались в парламенте Молдавии из-за смены государственного языка

В парламенте Молдавии произошла потасовка при обсуждении смены госязыка на румынский

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Во время обсуждения инициативы о переименовании государственного языка на румынский в парламенте Молдавии произошла потасовка, передает ТАСС.

Оппозиционные депутаты от Блока коммунистов и социалистов заняли трибуну выборного органа и развернули плакаты «Не издевайтесь над конституцией», «Молодова, молдаване, молдавский».

Депутаты правящей партии «Действие и солидарность» решили оказать сопротивление и с криками «манкурты» попытались оттеснить социалистов и коммунистов, но безуспешно. Однако законопроект о переименовании государственного языка в первом чтении все равно приняли.

Ранее комиссии парламента республики утвердили законопроект о смене названия «молдавский язык» на «румынский язык». По словам одного из авторов законопроекта, депутата от правящей партии «Действие и солидарность» Петру Фрунзе, документ исполнит решение Конституционного суда по замене во всех законах Молдавии фразы «молдавский язык» на «румынский язык».

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Алевтина Запольская
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