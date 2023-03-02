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13:57, 2 марта 2023Бывший СССР

В Молдавии захотели сменить название языка на румынский

Власти Молдавии утвердили законопроект о переименовании молдавского языка на румынский

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Комиссии парламента Молдавии утвердили законопроект о смене названия «молдавский язык» на «румынский язык». Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам одного из авторов законопроекта, депутата от правящей партии «Действие и солидарность» Петру Фрунзе, документ исполнит решение Конституционного суда по замене во всех законах Молдавии фразы «молдавский язык» на «румынский язык».

Отмечается, что инициативу пытались оспорить депутаты-коммунисты и социалисты. При этом, до вынесения на рассмотрение пленарного заседания парламента, законопроект поддержало большинство парламентариев.

В апреле 2021 года президент Молдавии Майя Санду предложила парламенту рассмотреть вопрос о внесении поправок в конституцию для официального переименования государственного языка с молдавского на румынский.

Фактически, речь идет об одном и том же языке, так как молдавский считается официальным диалектом румынского. В декларации независимости республики государственным языком Молдавии называется румынский, тогда как конституция страны определяет его как молдавский.

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Алевтина Запольская
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