Парламент Молдавии принял в I чтении законопроект о переименовании госязыка

Парламент Молдавии принял в I чтении законопроект о переименовании госязыка в румынский

Парламент Молдавии принял в I чтении законопроект о переименовании государственного языка в румынский. Об этом сообщил спикер выборного органа Игорь Гросу, передает РИА Новости.

Правящая партия страны «Действие и солидарность» приняла документ в одиночку, поскольку депутаты от оппозиции не участвовали в голосовании.

«Законопроект в первом чтении одобрен голосами 56 депутатов», — сказал Гросу. Депутаты от оппозиции в момент голосования скандировали «позор» и «досрочные выборы».

Ранее комиссии парламента республики утвердили законопроект о смене названия «молдавский язык» на «румынский язык». По словам одного из авторов законопроекта, депутата от правящей партии «Действие и солидарность» Петру Фрунзе, документ исполнит решение Конституционного суда по замене во всех законах Молдавии фразы «молдавский язык» на «румынский язык».