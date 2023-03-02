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17:26, 2 марта 2023Бывший СССР

Парламент Молдавии принял в I чтении законопроект о переименовании госязыка

Парламент Молдавии принял в I чтении законопроект о переименовании госязыка в румынский

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Парламент Молдавии принял в I чтении законопроект о переименовании государственного языка в румынский. Об этом сообщил спикер выборного органа Игорь Гросу, передает РИА Новости.

Правящая партия страны «Действие и солидарность» приняла документ в одиночку, поскольку депутаты от оппозиции не участвовали в голосовании.

«Законопроект в первом чтении одобрен голосами 56 депутатов», — сказал Гросу. Депутаты от оппозиции в момент голосования скандировали «позор» и «досрочные выборы».

Ранее комиссии парламента республики утвердили законопроект о смене названия «молдавский язык» на «румынский язык». По словам одного из авторов законопроекта, депутата от правящей партии «Действие и солидарность» Петру Фрунзе, документ исполнит решение Конституционного суда по замене во всех законах Молдавии фразы «молдавский язык» на «румынский язык».

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Алевтина Запольская
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