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04:30, 2 марта 2023Мир

Африканская страна захотела получить постоянное членство в Совбезе ООН

Постпред Мозамбика Афонсо: Африка заслуживает два места постоянных членов Совбезе ООН

Фото: Unsplash.com

Африка заслуживает и хочет получить два места постоянных членов и пять непостоянных Совета Безопасности ООН. Об этом заявил постпред Мозамбика при международной организации Педро Комиссарио Афонсо, его слова приводит ТАСС.

«Африка является жертвой исторической несправедливости», — подчеркнул дипломат, отметив, что в этом заключается позиция его страны, которую она продолжает отстаивать.

Cостав Совбеза в настоящее время состоит из 15 членов. Пять из них постоянные: Китай, Россия, США, Великобритания и Франция. Десять избираются на двухгодичный срок. В 2023 году — Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ, в 2024 — Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор, Япония.

Ранее Педро Комиссарио Афонсо сообщил, что Мозамбик хочет увидеть резолюцию ООН, в которой бы содержался призыв к России и Украине сесть за стол переговоров.

Он призвал принять решительные меры для достижения мира. Политик ответил на вопрос, желает ли его страна видеть резолюцию с призывом к Москве и Киеву сесть за стол переговоров.

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Марина Совина
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