В Москве за утро два человека попали под поезд в метро

В Москве два человека попали под поезд в метро, движение на двух ветках было затруднено

В Москве за утро четверга, 2 марта, два человека оказались на путях метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

По его данным, люди оказались на путях Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий. На первой ветке не было движения поездов между «Медведково» и «Ботаническим садом», на второй — между «Беговой» и «Спартаком». В другом направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. «Медведково» после случившегося временно закрывали на вход.

Источник телеканала «360» сообщил, что один из упавших на пути пассажиров погиб, второй получил тяжелые травмы.

Ранее в Московском метрополитене 11-летний школьник оступился на платформе и упал на рельсы. Это произошло на станции «Митино» Арбатско-Покровской линии. Мальчик направлялся в школу и, пока ждал поезд, засмотрелся в телефон и упал. У него диагностировали легкий ушиб ноги.