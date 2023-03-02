Тихановская обсудила с Еврокомиссией выдачу паспортов «новой Белоруссии»

Тихановская обсудила с вице-президентом ЕК Схинасом выдачу паспортов «новой Белоруссии»

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская обсудила с вице-президентом Еврокомиссии (ЕК) Маргаритисом Схинасом выдачу белорусам, которые перебрались в Европу, паспортов «новой Белоруссии». Об этом сообщает «Зеркало».

Политики обсудили упрощение порядка предоставления белорусским эмигрантам убежища. Предполагается, что временно решить проблемы беженцев могли бы паспорта «новой Белоруссии».

Тихановская попросила Схинаса посодействовать участию белорусской оппозиции в международных форумах и мероприятиях, а также подчеркнула, что Европе следует отличать «белорусов от режима» и оказывать им визовую поддержку.

Ранее Европейская комиссия выделила белорусской оппозиции 25 миллионов евро на «развитие гражданского общества» и поддержку ее «демократических устремлений».