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16:30, 7 декабря 2022Бывший СССР

Еврокомиссия выделила белорусской оппозиции 25 миллионов евро

ЕК выделила белорусской оппозиции 25 миллионов евро на развитие гражданского общества
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Европейская комиссия (ЕК) выделила белорусской оппозиции 25 миллионов евро на «развитие гражданского общества» и поддержку ее «демократических устремлений». Сообщение об этом опубликовано на сайте Еврокомиссии.

«Еврокомиссия утвердила финансирование программы EU4Belarus на уровне 25 миллионов евро. Программа направлена на поддержку гражданского общества, молодежи, студентов, преподавателей вузов», — сказано в публикации.

Сумма предполагает обеспечение стипендиями 450 белорусских гражданских активистов и приглашение 500 деятелей в ЕС по обмену.

Ранее лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская признала, что власти Украины имеют право атаковать Белоруссию. Политик заявила, что если с территории Белоруссии на Украину «снова полетят ракеты», то Киев может нанести ответный удар. Тихановская подчеркнула, что сейчас главная задача для белорусской оппозиции — не допустить участия белорусских военных в боевых действиях на Украине.

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Алевтина Запольская
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