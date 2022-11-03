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17:19, 3 ноября 2022Бывший СССР

Тихановская признала право Украины атаковать Белоруссию

Тихановская признала право Украины атаковать Белоруссию в ответ на ракетные удары
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / Reuters

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская признала, что власти Украины имеют право атаковать Белоруссию. Свое мнение она выразила в интервью изданию «Украинская правда».

Политик заявила, что если с территории Белоруссии на Украину «снова полетят ракеты», то Киев может нанести ответный удар.

Тихановская подчеркнула, что сейчас главная задача для белорусской оппозиции — не допустить участия белорусских военных в боевых действиях на Украине. По ее мнению, несмотря на то что сейчас белорусских военных на Украине нет, президент страны Александр Лукашенко является стороной конфликта.

Ранее зампредседателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что Киев пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть Минск в конфликт на Украине. Гайдукевич подчеркнул, что у Белоруссии одна задача — укрепить границу и не допустить удара по России в спину.

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Алевтина Запольская
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