Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 2 марта 2023Россия

В Брянской области опровергли гибель ребенка при атаке украинских диверсантов

Власти Брянской области опровергли гибель ребенка при атаке украинской диверсионной группы

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Власти Брянской области опровергли информацию о гибели ребенка при атаке украинской диверсионной группы. Об этом сообщает ТАСС.

В своем сообщении агентство ссылается на источник в правительстве региона.

«Мы опровергаем гибель девочки, ей оказывается медицинская помощь», — приводит агентство слова собеседника.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также ранен десятилетний ребенок.

Известно, что на территории региона идет бой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В Брянской области начался бой с украинскими диверсантами
В России пообещали реакцию на возможные ядерные испытания США
В Брянской области опровергли гибель ребенка при атаке украинских диверсантов
Стало известно о повреждении электросетей в Полтавской и Сумской областях
Силовики назвали число заложников украинских диверсантов в Брянской области
Выявлена наиболее злоупотребляющая кофеином группа людей
Киркоров выразил благодарность недоброжелателям
Россиянам рассказали о «подводных камнях» при покупке жилья
YouTube удалил новый канал Артемия Лебедева
Парикмахер назвала простые способы сохранить качество волос
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.