В Брянской области опровергли гибель ребенка при атаке украинских диверсантов
Власти Брянской области опровергли гибель ребенка при атаке украинской диверсионной группы
Власти Брянской области опровергли информацию о гибели ребенка при атаке украинской диверсионной группы. Об этом сообщает ТАСС.
В своем сообщении агентство ссылается на источник в правительстве региона.
«Мы опровергаем гибель девочки, ей оказывается медицинская помощь», — приводит агентство слова собеседника.
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19 октября 2022
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также ранен десятилетний ребенок.
Известно, что на территории региона идет бой.