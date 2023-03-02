В Брянской области опровергли гибель ребенка при атаке украинских диверсантов

Власти Брянской области опровергли гибель ребенка при атаке украинской диверсионной группы

Власти Брянской области опровергли информацию о гибели ребенка при атаке украинской диверсионной группы. Об этом сообщает ТАСС.

В своем сообщении агентство ссылается на источник в правительстве региона.

«Мы опровергаем гибель девочки, ей оказывается медицинская помощь», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также ранен десятилетний ребенок.

Известно, что на территории региона идет бой.