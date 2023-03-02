Стало известно о призыве Запада к ОАЭ прекратить экспорт электроники в Россию

FT: Запад призывает ОАЭ прекратить экспорт электроники в Россию якобы для военных целей

Западные государства оказывают давление на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с целью заставить страну приостановить экспорт в Россию ряда продукции, который якобы может использоваться в военных целях, пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, в последние недели ОАЭ посещали делегации из США, Евросоюза и Великобритании. Политики выразили озабоченность тем, что страна может использоваться в качестве хаба для реэкспорта ряда категорий товаров. Речь в том числе идет об электронной продукции. Они призвали прекратить экспорт электроники в Россию якобы для военных целей.

Ранее сообщалось о посредничестве ОАЭ при обмене пленными с Украиной. О том, что с территории Украины были возвращены 63 находившихся в плену российских военнослужащих, стало известно в субботу, 4 февраля.