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09:53, 2 марта 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за попытку передать Украине сведения о военных объектах

ФСБ задержала россиянина за попытку передать разведке Украины данные о военных объектах

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края за попытку передать представителям главного управления разведки Минобороны Украины сведения о российских военных объектах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, россиянин связался с военной разведкой через интернет и предложил отправить данные об объектах Минобороны России, расположенных в Хабаровском крае. Эта информация могла бы быть использована украинскими спецслужбами для проведения диверсионно-террористических актов.

В отношении мужчины возбудили дело о госизмене. Уточняется, что задержанный проживал к Комсомольске-на-Амуре.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Севастополе двух агентов СБУ за передачу данных о военных объектах.

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Елизавета Новикова
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