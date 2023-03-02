Власти подтвердили взрыв в Тульской области

Глава администрации Киреевского района Цховребов подтвердил взрыв в Тульской области

Глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов подтвердил взрыв в Тульской области. Его слова передает ТАСС

По данным властей, в результате случившегося никто не пострадал. В дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района уточнили, что от место ЧП находится на расстоянии около одного километра от жилых домов, разрушений не зафиксировано.

Там уточнили, что на месте происшествия работают следователи, представители прокуратуры и других ведомств, подчеркнув, что воронка от взрыва не очень большая.

О взрыве в российском регионе стало известно днем в четверг, 2 марта. Тогда Baza писала, что ЧП произошло неподалеку от улицы Молодежная, от взрывной волны у местных жителей затряслись окна. В лесу позднее в лесу нашли воронку глубиной полметра.