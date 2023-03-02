Кремль отреагировал на сообщения о внеплановом созыве Совбеза

Пресс-секретарь Путина Песков: проведение экстренного совещания Совбеза не планируется

Проведение экстренного совещания Совбеза в связи с событиями в Брянской области не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Так в Кремле отреагировали на появившиеся в ряде Telegram-каналов сообщения о внеплановом созыве Совбеза.

По словам представителя президента, Совет безопасности соберется на плановое совещание завтра, 3 марта. «На пятницу в планах у президента стоит Совбез», — сообщил Песков.

Ранее 2 марта сообщалось, что российские силовики вступили в бой с украинскими диверсантами, которые проникли в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

По некоторым сообщениям, в заложниках может находиться до шести человек из числа местных жителей.