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14:58, 2 марта 2023Из жизни

Молитва помогла прихожанам церкви остановить вооруженных грабителей

New York Post: прихожане церкви помолились за грабителей и предотвратили преступление

Кадр: Northview Holiness Family Church / YouTube

Пастор и прихожане церкви в американском городе Фергюсон, штат Миссури, помолились за ворвавшихся в церковь вооруженных грабителей, и молитва помогла им предотвратить преступление. Об этом сообщает New York Post.

Бывший полицейский Маркаэлло Футрелл, который стал пастором, вел воскресную службу. Неожиданно в помещение церкви вошел мужчина с двумя сумками и начал задавать вопросы руководителю по работе с детьми. «У меня сразу волосы на шее встали дыбом. Я подумал, что сейчас что-то произойдет», — рассказал Футрелл.

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После этого в церковь ворвались четверо молодых людей в масках. «Поскольку я был полицейским, я сразу обратил внимание на их пояса. Я подумал, что они что-то прячут», — сказал пастор. Другой церковный служащий заметил, как один из нападавших уронил стрелковое оружие. Вместо того чтобы устроить панику среди прихожан, Футрелл не стал останавливать службу и сообщил о произошедшем в полицию.

Пастор проинструктировал церковных служащих, чтобы они обеспечили безопасность детей. Он попросил их снять на видео лица мужчин, чтобы позже можно было использовать эти записи как доказательства в суде.

Затем Футрелл подошел к мужчинам, которые сидели в задней части церкви, и сказал, что до сих пор является «полицейским в рясе». «Не шутите со мной. Я все еще обладаю полицейским чутьем. Я знаю, что сейчас произойдет. Бог собирается изменить замысел врага. Умоляйте Бога сделать то, что он собирается сделать», — подчеркнул он. Он предложил прихожанам помолиться за них. Грабители согласились, и прихожане молились за них в течение нескольких минут.

«Видите, это было не так уж плохо, братишки. Спасибо, что позволили нам помолиться за себя. И мы благодарны за то, что по какой бы то ни было причине Бог привел вас всех сюда. Я верю, что все вы не будете прежними после этого», — сказал Футрелл молодым людям после молитвы.

Позже полицейские рассказали, что четверо мужчин уехали из церкви на черном автомобиле Dodge Charger с тонированными стеклами.

Ранее сообщалось, что житель ирландского города Лондондерри вернулся в церковь в Белфасте и попытался ограбить ее через несколько часов после обсуждения со священником предстоящего венчания. Жених попался благодаря анализу крови.

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Алиса Дмитриева
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