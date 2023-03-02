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15:52, 2 марта 2023Мир

Захарова прокомментировала информацию о поставках Сербией боеприпасов Киеву

Захарова: причастность Сербии к поставкам боеприпасов Украине вызывает озабоченность

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Возможная причастность Сербии к поставкам боеприпасов Украине вызывает глубокую озабоченность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в Народной скупщине (парламенте) Сербии. Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность. Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу — необходимо опираться на факты», — указала дипломат.

Ранее в Сербии начались парламентские слушания после информации Mash о тайной поставке Украине 3500 ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Отмечается, что депутат от народной партии Сербии Мирослав Алексич спросил, почему разведка и МИД страны разрешили поставку 122-миллиметровых боеприпасов для РСЗО в Турцию несмотря на то, что турецкая сторона сама производит такие же снаряды и поставляет оружие Украине.

Алексич также заявил, что в торговой схеме Сербия — Турция — Словакия — Украина участвовала дочь оружейного барона Слободана Тешича, который находится в базе Интерпола.

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Виктория Кондратьева
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