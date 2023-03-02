Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 2 марта 2023Россия

Путин отменил поездку в Пятигорск

Дмитрий Песков сообщил, что президент Путин отменил поездку в Пятигорск

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин отменил поездку в Пятигорск, которая была запланирована на четверг, 2 марта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь уточнил, что поездка в Ставропольский край не состоится, однако глава государства проведет мероприятие по открытию Года педагога онлайн.

«Путин встретится с участниками пилотной образовательной программы школы наставника, но проведет это, по понятным причинам, в режиме видеоконференции», — сказал Песков.

1 марта в Кремле анонсировали поездку президента в Северо-Кавказский федеральный округ. Предполагалось, что Путин 2 марта посетит Центр знаний «Машук» в Пятигорске, где должна пройти церемония открытия Года педагога и наставника.

В начале февраля Путин прилетал в Архангельскую область, где побывал в Ульяновском лесопромышленном комплексе. В этом же месяце глава государства был в Волгограде в день 80-летия победы в Сталинградской битве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила об операции по ликвидации украинских диверсантов в Брянской области
Лавров захотел съездить в Латинскую Америку
В России убившая собаку тигрица затаилась под верандой жилого дома
Лавров допустил перемирие с Украиной при посредничестве Индии
Названа дата старта продаж автомобилей «Москвич 3»
В Швеции обрадовались отсутствию российских лыжников на чемпионате мира
Российские подростки убили семью ради общения друг с другом и получили срок
В Молдавии захотели сменить название языка на румынский
МАГАТЭ оценит вероятность ядерной угрозы на Украине
Глава МИД Германии предостерегла Китай от поставок оружия России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.