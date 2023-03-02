Дмитрий Песков сообщил, что президент Путин отменил поездку в Пятигорск

Президент России Владимир Путин отменил поездку в Пятигорск, которая была запланирована на четверг, 2 марта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь уточнил, что поездка в Ставропольский край не состоится, однако глава государства проведет мероприятие по открытию Года педагога онлайн.

«Путин встретится с участниками пилотной образовательной программы школы наставника, но проведет это, по понятным причинам, в режиме видеоконференции», — сказал Песков.

1 марта в Кремле анонсировали поездку президента в Северо-Кавказский федеральный округ. Предполагалось, что Путин 2 марта посетит Центр знаний «Машук» в Пятигорске, где должна пройти церемония открытия Года педагога и наставника.

В начале февраля Путин прилетал в Архангельскую область, где побывал в Ульяновском лесопромышленном комплексе. В этом же месяце глава государства был в Волгограде в день 80-летия победы в Сталинградской битве.