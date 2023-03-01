Путин посетит Северный Кавказ

В Кремле анонсировали поездку Путина в Северо-Кавказский федеральный округ 2 марта

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 марта, посетит Северо-Кавказский федеральный округ. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Там уточнили, что глава государства посетит Центр знаний «Машук» в Пятигорске, где пройдет церемония открытия Года педагога и наставника. Помимо этого, Путин вручит госнаграды учителям, которые воспитали учеников, получивших звание Героя России.

На Северном Кавказе президента также ожидает встреча с участниками пилотной программы «Школа наставника» и с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

В начале февраля Путин был в Архангельской области, где посетил Ульяновский лесопромышленный комплекс. В этом же месяце глава государства приехал в Волгоград в день 80-летия победы в Сталинградской битве. Он посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане и возложил цветы.