Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:08, 1 марта 2023Россия

Путин посетит Северный Кавказ

В Кремле анонсировали поездку Путина в Северо-Кавказский федеральный округ 2 марта

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 марта, посетит Северо-Кавказский федеральный округ. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Там уточнили, что глава государства посетит Центр знаний «Машук» в Пятигорске, где пройдет церемония открытия Года педагога и наставника. Помимо этого, Путин вручит госнаграды учителям, которые воспитали учеников, получивших звание Героя России.

На Северном Кавказе президента также ожидает встреча с участниками пилотной программы «Школа наставника» и с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

В начале февраля Путин был в Архангельской области, где посетил Ульяновский лесопромышленный комплекс. В этом же месяце глава государства приехал в Волгоград в день 80-летия победы в Сталинградской битве. Он посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане и возложил цветы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о яростном сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ в Артемовске
Мясников назвал безвредную дозу алкоголя
Гимназистка попала в больницу после избиения учительницей
В Таиланде арестовали серийного грабителя одиноких российских туристок
Названы города Подмосковья с самыми дешевыми новостройками
На Украине обвинили NBC News в нарушении законодательства
Влияние открытия БКЛ на цену недвижимости около станций оценили
В Финляндии проголосовали о вступлении в НАТО
Боснийский футболист рассказал о реакции соотечественников на переход в клуб РПЛ
ЕС усилит контроль за соблюдением антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.