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15:33, 2 марта 2023Россия

Путин пообещал «дожать украинских неонацистов и их хозяев»

Президент России Путин пообещал «дожать украинских неонацистов и их хозяев»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент России Владимир Путин пообещал «дожать украинских неонацистов и их хозяев». Об этом глава государства заявил в ходе своего обращения к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника». Трансляция мероприятия велась в официальном Telegram-канале Кремля.

Комментируя атаку диверсантов на Брянскую область, глава государства заявил, что «о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят» и не обратят на него внимания. «Но вновь повторю, ничего у них не получится. Мы их дожмем», — пообещал Путин.

Президент также подчеркнул, что атака украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Брянскую область является терактом.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз cообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская ДРГ, которая обстреляла легковую машину, в результате чего погиб водитель автомобиля, а также был ранен десятилетний мальчик. Ребенка доставили в Брянскую областную больницу, его жизни ничто не угрожает.

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Константин Лысяков
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