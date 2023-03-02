Стало известно о падении украинской ракеты на многоэтажку в Запорожье

Рогов: на многоэтажку в Запорожье упала ракета украинской системы ПВО, погибли 3 человека

В Запорожье ракета украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) упала на многоэтажку. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в эфире канала «Соловьев Live».

По его словам, ночью одна из ракет, запущенных по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), была сбита ракетой украинской системы ПВО, в результате чего оба снаряда упали на многоэтажку.

Он уточнил, что к настоящему моменту спасателям удалось извлечь из-под образовавшихся завалов тела трех погибших. Еще три человека были доставлены в больницу с травмами. Отмечается, что спасти удалось 11 человек, среди них одна беременная женщина.

