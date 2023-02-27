Рогов сообщил об уничтожении украинского объекта ПВО в Запорожье

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил об уничтожении объекта ПВО Украины в Запорожье

Российские войска уничтожили объект противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Запорожье. Об этом сообщил ТАСС глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он рассказал, что удар ночью 27 февраля имел своей целью украинское ПВО. «Удачный прилет. Подтверждено, что попали хорошо», — отметил Рогов.

Ранее он назвал возможные сроки начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области. «Мы ждем и прекрасно понимаем, что попытка наступления может произойти ближе к концу марта, так как к этому времени они смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут кинуть в топку», — заявил Рогов.