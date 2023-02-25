Рогов назвал возможные сроки наступления ВСУ в Запорожской области

Владимир Рогов: попытка наступления ВСУ в Запорожье может произойти в конце марта

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал возможные сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика радиостанции «Комсомольская правда».

«Мы ждем и прекрасно понимаем, что попытка наступления может произойти ближе к концу марта, так как к этому времени они смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут кинуть в топку», — заявил Рогов.

Он отметил, что в данный момент происходит концентрация украинских войск в Днепропетровской области. Кроме того, по словам политика, в подконтрольной Киеву части Запорожья в «сумасшедшей спешке» возводят укрепленные районы.

При этом Владимир Рогов подчеркнул, что российские военные осведомлены о планах ВСУ и хорошо подготовлены к отражению возможного наступления.

Ранее Рогов обвинил США в принуждении Киева к наступлению на южном направлении. По его мнению, подтверждением этого является визит президента США Джо Байдена в Киев.