Владимир Рогов заявил, что США принуждают Киев к наступлению на южном направлении

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил США в принуждении президента Украины Владимира Зеленского к наступлению на южном направлении. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Рогова, подтверждением этого является визит президента США Джо Байдена в Киев. «Байдену нужна война ценой хоть всех жителей постукраинского пространства, лишь бы заработать себе политические баллы и дивиденды в преддверии новой избирательной гонки и показать себя американскому народу в роли вершителя мира», — заявил он.

Рогов обратил внимание на то, что Байден не поехал в штат Огайо, где произошла экологическая катастрофа, однако «решил побывать в Киеве» и «отдал предпочтение объятьям с Зеленским». По его словам, это указывает на то, что «оккупация южнорусских земель» для президента США приоритетней судьбы американского народа.