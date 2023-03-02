Ежедневная быстрая ходьба снизила риск ранней смерти

Быстрая ходьба по 11 минут в день снизила риск преждевременной смерти

Ученые из Кембриджского университета выявили, что 11 минут быстрой ходьбы в день снижает риск преждевременной смерти. Результаты работы опубликованы в British Journal of Sports Medicine.

Известно, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире, вызывая почти в два раза чаще летальный исход, чем рак. Физическая активность позволяет уменьшить вероятность возникновения этих состояний.

Теперь специалисты провели обзор 196 рецензируемых исследований, изучавших более 30 миллионов участников, чтобы провести самый масштабный на сегодня анализ связи между уровнями физической активности и риском сердечных заболеваний, рака и ранней смерти.

Авторы пришли к выводу, что 11 минут в день (75 минут в неделю) занятий спортом средней интенсивности, например быстрой ходьбы или езды на велосипеде, будет достаточно, чтобы снизить риск болезней сердца, инсульта и некоторых видов рака, а следовательно — преждевременной смерти, на 23 процента.

В частности, шансы обнаружить сердечно-сосудистые заболевания уменьшались на 17 процентов, а рака — в целом на 7 процентов. Для определенных видов рака снижение было еще ощутимее: опухоли головы и шеи, миелолейкоз, миелома и рак кардии желудка диагностировались на 14-26 процентов реже. Для рака легких, печени, эндометрия, толстой кишки и молочной железы вероятность уменьшалась на 3-11 процентов.