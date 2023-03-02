Фюзеляж самолета Ил-76 оказался разрушен при испытаниях на российском авиазаводе

Фюзеляж самолета Ил-76 оказался разрушен при испытаниях на авиазаводе в Ульяновске

Фюзеляж самолета Ил-76 оказался полностью разрушен при испытаниях на авиазаводе в Ульяновске. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

В результате происшествия на российском авиазаводе погиб один человек, еще пятеро пострадали. Им оказывается вся необходимая помощь.

По данным ТАСС, все произошло на авиазаводе «Авиастар» в Ульяновске. На предприятии проводились испытания фюзеляжа, передает источник РЕН ТВ.

До этого Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила случившееся. По данным компании, на месте начали работу экстренные службы.

Другие подробности инцидента устанавливаются.

17 февраля сообщалось, что на Чапаевском механическом заводе под Самарой погиб человек. Там произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не возникло.