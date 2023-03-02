ОАК подтвердила гибель человека при испытаниях Ил-76 на заводе «Авиастар»

ОАК: один человек погиб при проведении испытаний фюзеляжа Ил-76 на авиазаводе в Ульяновске

Один человек погиб при проведении испытаний фюзеляжа самолета Ил-76 на заводе «Авиастар». Эту информацию в четверг, 2 марта, подтвердили в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«На заводе "Авиастар" в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошел трагический инцидент. Пострадало несколько сотрудников предприятия, один погиб», — рассказали в ОАК. Также сообщается, что на месте работают экстренные службы, причины случившегося выясняются.

Источник РЕН ТВ ранее сообщил о пяти пострадавших, которым в настоящий момент оказывается помощь.

17 февраля на Чапаевском механическом заводе в Самарской области погиб человек при детонации взрывчатого вещества.