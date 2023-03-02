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19:00, 2 марта 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о риске заразиться опасными болезнями в общественной бане

Врач Великжанина предупредила, что в бане можно заразиться воспалением легких

Фото: Huum / Unsplash

Помещения с теплой водой являются рассадником микробактерий, рассказала россиянам акушер-гинеколог, эндокринолог Елена Великжанина. В беседе с «Известиями» врач предупредила о риске заражения опасными болезнями в общественной бане.

«Любая общественная зона с теплой водой является рассадником микобактерий, которые не смываются с кожи человека», — объяснила врач. По ее словам, в бане можно заразиться даже воспалением легких. При первых симптомах болезни дыхательных путей нужно срочно обращаться к врачу, подчеркнула она.

Великжанина предупредила, что через предметы личной гигиены передаются ОРВИ, гельминты, герпес, чесотка и даже газовая гангрена и столбняк. Если же воспользоваться предметом гигиены после болеющего человека в течение получаса, то риск подхватить инфекцию многократно увеличивается.

В то же время Великжанина опровергла миф, что в бане можно заразиться инфекциями, передаваемыми половым путем. Она отметила, что большинство возбудителей этих болезней погибает при высыхании и после обработки агрессивными обеззараживающими средствами.

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«Болеющие инфекциями люди в период лечения должны соблюдать половой покой или всегда использовать презервативы. Также в острый период болезни не посещать общественные бани и бассейны. Важно пользоваться только личными предметами гигиены», — подвела итог врач.

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Вера Владзиевская
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