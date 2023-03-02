100-летняя женщина поделилась секретом долголетия

100-летняя жительница Великобритании назвала упорный труд секретом долголетия

Жительница деревни Нью-Уитингтон, графство Дербишир, Великобритания, Маргарет Вудс, отметила 100-летний юбилей и поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщает Derbyshire Times.

Поздравить женщину приехали члены ее семьи, мэр города Честерфилд Тони Роджерс с супругой, а также члены Королевского британского легиона и спортивный журналист Ник Джонсон. «Вечеринка была фантастической. Все хлопали, когда она пришла, а позже мы подняли за ее здоровье бокалы с вином и спели "С днем рождения". Она была потрясена!» — рассказала дочь Вудс.

Большая семья Вудс состоит из четырех поколений: двух детей, четырех внуков и шести правнуков. Женщина уверена, что дожить до 100 лет и увидеть своих правнуков ей помог упорный труд. «Всегда оставайтесь позитивными и всегда смотрите на светлую сторону жизни», — назвала она еще один секрет долголетия.

Женщина вышла на пенсию в возрасте 80 лет, а начала работать сразу после окончания школы. Она изготавливала гигиенические полотенца, продавала сумки и работала уборщицей. Когда Вудс было 59 лет, у нее диагностировали рак груди. Она перенесла мастэктомию, прошла курс радиотерапии и победила заболевание.

По словам женщины, самое яркое воспоминание в ее жизни — это встреча с мужем Фрэнком. Вудс познакомилась с супругом в 17-летнем возрасте и была с ним вплоть до его смерти в 2005 году. Вместе с мужем женщина часто путешествовала: посетила Канаду, Австрию и Германию и провела много отпусков по всей Великобритании.

Ранее сообщалось, что 103-летняя жительница дома престарелых в Великобритании Хильда Кросс раскрыла секреты своего долголетия. Женщина любит читать романы, женские журналы, элегантно одеваться и наблюдать за прохожими.