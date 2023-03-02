Tesla открыла свои зарядные станции для всех желающих

Tesla разрешила использовать станции Supercharger владельцам любых электрокаров

Tesla разрешила владельцам сторонних электрокаров пользоваться станциями зарядки Supercharger. Об этом сообщает издание BGR.

Согласно обновленной информации на сайте поддержки компании, Tesla открыла свою сеть зарядных станций для всех желающих. Проект будет работать в ограниченном режиме — по словам представителей корпорации Илона Маска, в настоящий момент владельцы любых сторонних электромобилей могут использовать часть станций, расположенных в США, Австралии, Франции, Нидерландах, Норвегии и других странах.

«Мы будем внимательно следить за каждой станцией на предмет перегруженности и прислушиваться к мнению клиентов об их опыте», — подчеркнули в компании. Также в фирме отметили, что владельцы отличных от Tesla электрокаров будут платить больше, чем обладатели фирменных автомобилей. Для подключения к Supercharger пользователь должен будет скачать специальное приложение.

«Мы всегда стремились открыть сеть Supercharger для электромобилей, отличных от Tesla, и тем самым побудить больше водителей перейти на электромобили», — объяснили свою цель в компании. До этого момента Tesla открывала ряд станций для сторонних автомобилей в пилотном режиме в ноябре 2021 года.

В апреле 2022 года стало известно, что Tesla перестала комплектовать свои электрокары бесплатным зарядным устройством. Позже глава компании Илон Маск заявил, что владельцы электрокаров редко пользуются отдельным устройством, предпочитая настенную зарядку или станции Supercharger.