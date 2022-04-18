Пользователи Twitter заметили, что Tesla перестала комплектовать электрокары зарядкой

Tesla перестала комплектовать свои электрокары бесплатным зарядным устройством. Об этом сообщают пользователи Twitter.

Одним из первых на нововведение обратил внимание посетитель Twitter под ником Tesla_Adri. Автор заметил, что Tesla обновила интернет-магазин, согласно которому проводное зарядное устройство не будет входить в комплект фирменного электрокара.

Автолюбители преимущественно негативно оценили новость о том, что Tesla начала продавать автомобили без зарядки. Пользователь под ником DblCapCrimpin сравнил электрокары бренда с iPhone — с 2020 года Apple перестала комплектовать смартфоны зарядным адаптером.

17 апреля на жалобы пользователей отреагировал глава Tesla Илон Маск. В своем Twitter Маск сослался на внутреннюю статистику, согласно которой владельцы электрокаров редко пользуются отдельным устройством, предпочитая настенную зарядку или станции Supercharger. Предприниматель заявил, что стоимость зарядного устройства будет снижена до 200 долларов или около 16 тысяч рублей.

Судя по сайту интернет-магазина Tesla, аксессуар Gen 2 Mobile Connector Bundle доступен за 275 долларов. В настоящий момент указано, что устройство недоступно для приобретения.

В начале апреля Илон Маск заявил, что электропикап Cybertruck от Tesla выйдет на рынок в 2023 году. Также руководитель Tesla извинился перед потребителями за срыв сроков выхода автомобиля.