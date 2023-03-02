Путин назвал главную цель России
Путин: жизнь детей в благополучной и суверенной стране надо считать главной целью России
Главная цель России — чтобы дети и молодежь были счастливы и жили в благополучной и суверенной стране. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Сыграйте в любимую игру прямо на Ленте.ру
В приступе ностальгии по бумажным газетам с непременным кроссвордом на последней странице мы подумали: а почему бы и на «Ленте.ру» не сделать раздел с играми? И сделали!
-
4,1
Gummy Blocks
-
4,2
Пасьянс «Паук» (1, 2, 4 масти)
-
4,0
Чиселки
-
4,0
Слова из слов
-
4,3
Like a King: Битва замков
-
4,3
Шарики в колбах
-
4,0
Шахматы
-
4,0
Маджонг Бабочки HD
-
4,1
Bubble Shooter Challenge
Все пожелания и отзывы, как обычно, присылайте на info@lenta-co.ru
Обсудить
Последние новости
Все новости
Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов на Брянскую область
В украшении Кейт Миддлтон разглядели тайный смысл
ФСБ задержала сотрудника МВД при попытке сбыть наркотические вещества
Упавший под Тулой дрон пытался атаковать электростанцию
В ДНР заявили о применении ВСУ химических боеприпасов
Путин назвал главную цель России
Россиянам объяснили разницу в пользе между яблоками разных цветов
Путин пообещал «дожать украинских неонацистов и их хозяев»
G20 осудила удары по критической инфраструктуре без упоминания Украины
Оксана Самойлова сфотографировалась в купальнике на фоне снега