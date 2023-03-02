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15:37, 2 марта 2023Россия

Путин назвал главную цель России

Путин: жизнь детей в благополучной и суверенной стране надо считать главной целью России

Фото: Globallookpress.com

Главная цель России — чтобы дети и молодежь были счастливы и жили в благополучной и суверенной стране. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, сообщает ТАСС.

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Варвара Кошечкина
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