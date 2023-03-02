Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ботик ван де Зандсхулп
0:0
1-й сет
live
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Анна-Лена Фридзам
Сегодня
20:00 (Мск)
Эрика Андреева
Остин
Даниил Медведев
Сегодня
19:50 (Мск)
Борна Чорич
Дубай (м)
Реал Мадрид
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Кубок Испании|1/2 финала
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
17:05, 2 марта 2023Спорт

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли оказался под угрозой тюрьмы

Обладатель Кубка Стэнли Тикканен оказался под угрозой тюрьмы из-за налоговых махинаций

Фото: Brian Bahr /Allsport / Getty Images

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Эса Тикканен оказался под угрозой тюрьмы из-за налоговых махинаций. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

По информации источника, вероятное уклонение от уплаты налогов происходило в финском Эспоо в период с мая 2015 года по сентябрь 2019 года. В ходе расследования суд наложил арест на 168 тысяч евро активов Тикканена.

«Речь идет о налогообложении денежных средств, поступивших из-за рубежа. Я не совершал никаких преступлений, но налоговая, конечно, считает по-другому», — цитирует издание 58-летнего Тикканена. Отмечается, что бывшему хоккеисту грозит от четырех месяцев до четырех лет тюремного заключения.

Тикканен четырежды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерс», еще одну победу он одержал будучи игроком «Нью-Йорк Рейнджерс». В составе национальной сборной финн завоевал бронзовые медали чемпионата мира и Олимпийских игр.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Силовики обнаружили большое количество взрывных устройств в Брянской области
Женщину уволили с новой работы в первый день из-за сломанных зубов
Премьер Венгрии назвал главную проблему Путина
Лера Кудрявцева показала внешность без макияжа и фотошопа
В Таиланде туристов-нарушителей будут выдворять из страны после красных карточек
Пятикратный обладатель Кубка Стэнли оказался под угрозой тюрьмы
Офицер ЦРУ напомнил Белому дому историю Крыма
Российская пенсионерка укусила пристава за руку и получила четыре месяца условно
Intel случайно раскрыла данные о Windows 12
В США рассказали о бесполезности техники НАТО для Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.