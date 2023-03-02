Пятикратный обладатель Кубка Стэнли оказался под угрозой тюрьмы

Обладатель Кубка Стэнли Тикканен оказался под угрозой тюрьмы из-за налоговых махинаций

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Эса Тикканен оказался под угрозой тюрьмы из-за налоговых махинаций. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

По информации источника, вероятное уклонение от уплаты налогов происходило в финском Эспоо в период с мая 2015 года по сентябрь 2019 года. В ходе расследования суд наложил арест на 168 тысяч евро активов Тикканена.

«Речь идет о налогообложении денежных средств, поступивших из-за рубежа. Я не совершал никаких преступлений, но налоговая, конечно, считает по-другому», — цитирует издание 58-летнего Тикканена. Отмечается, что бывшему хоккеисту грозит от четырех месяцев до четырех лет тюремного заключения.

Тикканен четырежды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерс», еще одну победу он одержал будучи игроком «Нью-Йорк Рейнджерс». В составе национальной сборной финн завоевал бронзовые медали чемпионата мира и Олимпийских игр.