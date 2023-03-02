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15:24, 2 марта 2023Спорт

Российский фигурист признался в отсутствии планов бороться за победу на ОИ-2022

Российский фигурист Мозалев признался в отсутствии планов бороться за победу на ОИ-2022

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российский фигурист Андрей Мозалев признался, что не собирался бороться за победу на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об отсутствии таких планов у спортсмена сообщает «Чемпионат.com».

Мозалев отметил, что не сильно волновался перед стартами. «Понятно было, что я поехал туда не бороться за первые места, а просто получить удовольствие от этой Олимпиады, как первый опыт, почувствовать, что такое Олимпиада», — заявил фигурист.

Спортсмен затруднился ответить на вопрос, как на него повлияло выступление на Олимпиаде. «Поменялись подходы, но в целом я себя так не могу оценивать. Это должны делать окружающие», — подчеркнул он.

На Олимпийские игры Мозалев смог отобраться благодаря бронзе на чемпионате России-2022. В Пекине российский спортсмен занял 19-е место.

Алексей Гусев
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