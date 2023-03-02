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16:03, 2 марта 2023Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за убийство кинжалом друга на отдыхе в горах

В КЧР перед судом предстанет турист, изрезавший кинжалом друга на отдыхе в горах

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесской Республике перед судом предстанет 44-летний житель Ставрополя, который изрезал друга во время отдых в горах. Об этом в четверг, 2 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют по части 3 статьи 30 и статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ. По данным следствия, 3 января в урочище «Махар» между фигурантом и его другом после совместного распития алкогольных напитков произошел конфликт, в результате которого подсудимый нанес пострадавшему два удара в живот кинжалом. Пострадавшему была оказана помощь.

Ранее сообщалось, что в Салехарде пройдет суд над психически нездоровым мужчиной, ударившим мать ножом 99 раз.

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Илона Палей
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