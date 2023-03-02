Набиуллина рассказала о готовности «бегать с дубинкой» из-за некоторых банков

Глава ЦБ Набиуллина рассказала о готовности «бегать с дубинкой» за банками-нарушителями

Банк России замечает появление новых недобросовестных практик со стороны кредитных организаций, которые позволяют себе зарабатывать на доверчивых и невнимательных клиентах. Об этом на ежегодной встрече с банкирами рассказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

По словам главы ЦБ, в кризис банки большей частью помогают клиентам, ведут себя ответственно, что проявилось и в прошлом году. Но после того как ситуация несколько успокоилась, отдельные организации, в том числе крупные, совершают много нарушений.

«Мы бы очень не хотели бегать по рынку с дубинкой, которая у нас есть, конечно. Поэтому — еще раз повторю — надеюсь на благоразумие банкиров», — предупредила Набиуллина.

В качестве примера она привела случай, когда пенсионер заключил договор инвестиционного страхования жизни с ежегодной оплатой страховой премии равными платежами. Но когда он пришел с очередными взносами, на него оформили еще четыре новых идентичных договора страхования, которые ему были совсем не нужны.

В то же время Набиуллина признала, что в целом количество выявленных случаев недобросовестных практик и жалоб на обман со стороны банков в последние годы снижается.

На той же встрече глава ЦБ подтвердила, что ограничения на снятие наличной валюты, перевод средств за рубеж и вывод средств нерезидентами из недружественных стран, введенные год назад, продлят. Она объяснила, что приток валюты, в первую очередь долларов и евро, в Россию по-прежнему слишком мал.